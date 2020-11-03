В Деснянском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого избили и ограбили пожилую женщину.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Лисковской. Вечером 1 ноября в квартиру на 16 этаже ворвались трое преступников – женщина и двое мужчин. Группа избила 70-летнюю женщину — хозяйку квартиры. Среди нападавших была родная дочь пострадавшей, она с ножом в руке потребовала от матери отдать все деньги. Преступнице, по данным источника, 41 год.

В результате пенсионерку лишили 10 тысяч гривен, также отобрали ключи от автомобиля ее сына (младшего брата налетчицы). Преступники угнали Chery Eastar, но копы уже вернули его владельцу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Сейчас полицейские продолжают розыск преступников. В случае поимки им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Павлограде Днепропетровской области мужчину избили трубой после замечания пьяной и агрессивной компании.

Также сообщалось о том, что неизвестные избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайку.