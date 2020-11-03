Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на среду, 4 ноября. Украинцев ждет преимущественно сухой и довольно теплый день.

Своим прогнозом она поделилась у себя в Telegram.

По ее словам, среда в Украине будет без дождей, только крайний запад возможно затронет дождем атмосферный фронт. Этот же фронт, 5 ноября, принесет осадки на запад и север Украины.

Температура воздуха завтра в течение дня будет колебаться в пределах + 9 + 14 градусов, на юге и востоке ожидается теплая погода, + 12 + 17 градусов.

Периодические туманы.

В Киеве среда будет достаточно комфортной — без дождя, днем ​​около +10 градусов.

В четверг придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области Украины, на западе после прохождения фронта, 5 октября, похолодает до + 5 + 9 градусов.

6, 7 и 8 ноября мощный антициклон определит по всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду. Существенное похолодание, предупредила синоптик, ориентировочно, ожидается со второй половины следующей недели.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух предупредила, что погода в Украине зимой будет продиктована не только потеплением, но и холодным течением в тропиках Тихого океана — все это преподнесет сюрпризы.

Народный синоптик Владимир Деркач ранее сообщил, что начало ноября будет дождливым, но уже в середине первой декады месяца вернется тепло.

Руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что теплую погоду вскоре сменит похолодание со снегом.