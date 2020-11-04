Всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления обяжут сдавать экзамен по украинскому языку. Норма начнет действовать уже в 2021 году.
Подробности сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Урядовий портал.
Так, 16 июля 2021 вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент должен подтвердить уровень владения украинским языком.
Этот экзамен будет обязательным.
«То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене», — пояснил чиновник.
Будущим кандидатам дали рекомендацию уже начать подготовку к экзамену по украинскому языку.
Как мы уже рассказывали ранее, следственный отдел Подольского управления полиции Киева открыл уголовное производство в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, которая заявила о сложностях с производством фильмов на украинском языке.
Тем временем, большая палата КСУ рассмотрела представление о конституционности скандального «языкового закона», но, не смогли принять решение.