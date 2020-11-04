В Украине в ближайшие дни будет решаться вопрос ужесточения ограничительных мер и введения карантина выходного дня.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет «Обозреватель».

Издание поясняет, что с пятницы по понедельник закроют все развлекательные заведения, рестораны и кафе.

«Ужесточению карантина быть, мы ждали выборов. Развлекательные заведения, рестораны и кафе, могут закрыть с пятницы по понедельник. Решение финализируют в ближайшие дни. Бизнес отнесся с пониманием. Без этого выходные прожить можно», – отметил источник.

Таким образом, правительство пытается сократить суточный прирост инфицированных. Если и это не поможет, чиновники продолжат ужесточать карантин: «Такими темпами как сейчас до ситуации, когда нужно выбирать, кого спасать, осталось 4-5 недель. Когда больницы перестанут принимать, реакция общества будет намного хуже».

Отметим, только за последние сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19, умерли 199 человек.

Глава Госпотребслужбы Олег Рубан сообщил, что сейчас чиновники ведут дискуссии о введении «черной» зоны карантина.

Родные медиков, которые умерли от COVID-19, до сих пор не получили обещанные компенсации от государства.