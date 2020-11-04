Первая половина ноября порадует нас теплом, а Украина стала одной из самых теплых стран Европы. Однако, ситуация очень скоро изменится. Синоптики огорчили прогнозом на ноябрь и сообщили, что холодная зима начнется за считанные дни. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Факты».

Так, по мнению народного синоптика Владимира Деркача, зима к нам придет за считанные дни, а во второй декаде ноября придут сильные морозы. Он отмечает, что погода будет холодной, с ночными заморозками. Днем температура также будет низкой, воздух не прогреется.

После этого, на несколько дней вернется тепло, однако после него еще сильнее похолодает, начнет снежить. По его убеждению третья декада месяца также будет холодной, начнутся сильные осадки. В то же время, другой синоптик Леонид Горбань считает, что зима придет в Украину 12 ноября. Именно с этого дня и до 22 ноября температура воздуха может понизиться до — 11 градусов.

После этого, с 23 ноября, возможно незначительное потепление. Напомним, пока Европу начинает засыпать снегом, Украина продолжает радоваться теплу.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине до конца недели. По ее словам, 6, 7 и 8 ноября будет без осадков, хотя температура все равно местами будет низкой.