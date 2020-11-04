В ноябре православные отмечают сразу несколько значительных праздников и важных дат, например, праздник Казанской иконы Божьей Матери, Собор Архистратига Михаила. Также традиционно начинается Рождественский пост.

Календарь церковных праздников на ноябрь 2020

По материалам: Радио Трек1 ноября

Ст. стиль 19 октября

пророка Иоиля

мученика Уара

Преподобного Иоанна Рыльского

Блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна

Святого праведного Иоанна Кронштадтского

Новосвященномученика пресвятого Алексея (Ставровского)2 ноября

Ст. стиль 20 октября

Великомученика Артемия, праведного Артемия Веркольского

Священномученика Николая пресвитера (1918), священномучеников Зосимы, Иоанна, Николая, Леонида, Александра пресвитеров, Михаила и Петра диаконов и мученика Павла (1937)

Обретение мощей преподобной Анастасии, великой княгини Киевской3 ноября

Ст. стиль 21 октября

Преподобного Иллариона Великого

Мучеников Дасия, Гаия и Зотика

Преподобного Илариона, схимника Печерского

Перенесение мощей святого Илариона, епископа Меглинського

Преподобного Феофила и Иакова Омучських4 ноября

Ст. стиль 22 октября

Казанской иконы Божией Матери

Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского

Семи Эфесский отроков

Мучеников Александра, епископа, Ираклия, воина, жен Анны и других

Андрониковськои иконы Божьей Матери

день постный5 ноября

Ст. стиль 23 октября

Апостола Иакова, брата Господня по плоти

Преподобного Иакова Боровичский

Святого Игнатия, патриарха Константинопольского6 ноября

Ст. стиль 24 октября

Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

Мученика Арефы и иже с ним

Преподобного Феофила, затворника Печерского

мученицы Синклитикии

день постный7 ноября

Ст. стиль 25 октября

Димитриевская родительская суббота

Мучеников Маркиана и Мартирия

мученика Анастасия

праведной Тавифы

Преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских8 ноября

Ст. стиль 26 октября

Великомученика Димитрия Солунского

Преподобного Феофила Печерского

Преподобного Димитрия БасарабовськогоХэллоуин-2020: как и когда отмечать праздник в Украине9 ноября

Ст. стиль 27 октября

Преподобного Нестора Летописца Печерского

Мучениц Капитолины и Еротииды

Мученика Марка и иже с ним

Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского10 ноября

Ст. стиль 28 октября

Мученицы Параскевы Пятницы

Преподобного Стефана Савваита

Святого Арсения I, архиепископа Сербского

Святого Димитрия, митрополита Ростовского

Преподобного Иова Почаевского

Новосвященномученика Михаила (лекторской)11 ноября

Ст. стиль 29 октября

Преподобномученицы Анастасии Римлянинкы

Преподобного Авраамия, затворника

Преподобного Авраамия Ростовского

преподобной Анны

день постный12 ноября

Ст. стиль 30 октября

Священномученика Зиновия и Зиновии

Апостолов от 70: Тертия, Марка, ИУСТ и Артемы

Мученицы Анастасии Солунской

Озерянской иконы Божьей Матери13 ноября

Ст. стиль 31 октября

Апостолов от 70: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовул

мученика Елимаха

Преподобных Спиридона и Никодима Печерских

Священномученика Иоанна Царскосельского, Петроградского

день постный14 ноября

Ст. стиль 1 ноября

Священномученика Иоанна и Иакова, в Персии пострадавших

Бессребреников чудотворцев Космы и Дамиана

Мучениц Кириены и Иулиании15 ноября

Ст. стиль 2 ноября

Мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора и Анемподист

Преподобного Маркиана Киринейского

Шуйской (Смоленской) иконы Божией Матери16 ноября

Ст. стиль 3 ноября

Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала

Обновления храма великомученика Георгия в Лиде17 ноября

Ст. стиль 4 ноября

Преподобного Иоанникия Великого

Священномученика Никандра, епископа Мирского, и Ермея, пресвитера

Преподобного Меркурия Печерского

Преподобного Никандра Гордноезерського18 ноября

Ст. стиль 5 ноября

Мучеников Галактиона и Епистимии

Святого Ионы, архиепископа Новгородского

Святого Григория, архиепископа Александрийского

Апостолов от 70: Патрова, Ерма и других

Собор Карельских святых

день постный19 ноября

Ст. стиль 6 ноября

Святого Павла, патриарха Константинопольского

Преподобного Варлаама Хутынского, чудотворца

Святого Германа Казанского

Преподобного Варлаама Керетського

Преподобного Луки Печерского

Мучениц Александры, Клавдии, Евфросиньи, Афанасии и Матроны20 ноября

Ст. стиль 7 ноября

33 мучеников иже в Мелетини

Преподобных Лазаря Галисийського, Зосимы Ворбозомського, Кирилла Новоезерського

Мученика Феодота, корчемника

Мучеников Меласиппа, Касинии и Антонина

Иконы Божией Матери «Взиграння Младенца»

день постный21 ноября

Ст. стиль 8 ноября

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных

Праведной Марфы, княгини Псковской22 ноября

Ст. стиль 9 ноября

Мучеников Онисифора и Порфирия

Преподобных Матроны и Феоктисты

Иконы Божией Матери «Скоропослушница»23 ноября

Ст. стиль 10 ноября

Святых апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона и иже с ними

Колисовання Великомученика Георгия24 ноября

Ст. стиль 11 ноября

великомученика Мины

Мучеников Виктора и Викентия

Преподобного Феодора Студита

Блаженного Максима Московского

Преподобного Мартирия Зеленецкого

мученицы Стефаниды

Иверской мироточивой иконы Божьей Матери25 ноября

Ст. стиль 12 ноября

Святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского

Преподобного Нила, постника

пророка Ахии

Блаженного Иоанна Власатого Ростовского

Иконы Божией Матери «Милостивая»

день постный26 ноября

Ст. стиль 13 ноября

Святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

Мучеников Антонина, Никифора и Германа

мученицы Манефы

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост27 ноября

Ст. стиль 14 ноября

апостола Филиппа

Святого Георгия Паламы, архиепископа Фессалонитського

день постный28 ноября

Ст. стиль 15 ноября

Святых мучеников Гурия, Самона и Авива

мученика Димитрия

Преподобного Паисия Величковского

Купятицькои иконы Божьей Матери

Начало Рождественского поста29 ноября

Ст. стиль 16 ноября

Апостола и евангелиста Матфея

Священномученика Ипатия Гангрского

Преподобного Сергия, игумена Малопинежського

Рождественский пост30 ноября

Ст. стиль 17 ноября

Святого Григория Неокессарийського

Преподобного Никона Радонежского

Преподобного Лазаря, иконописца

Святого Максима Константинопольского

Рождественский пост