В Киеве могут ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с ростом количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

В случае, если такой рост количества больных продолжится, Киев может оказаться в красной карантинной зоне, считает начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНН.

Так, он отметил, что «возможно, будут внедрены некоторые ограничения, но локально».

«Это отдельные профилактические противоэпидемические мероприятия по различным направлениям. Сегодня мы находимся в «оранжевой» зоне и ситуация ухудшается. Необходимо внедрять некоторые профилактические меры. Я думаю, что в пятницу будут приняты решением города мероприятия, которые сейчас мы разрабатываем. Основная цель сегодня – это работа с очагами, работа с лечебно-профилактическими учреждениями и обеспечение лабораторной диагностики», – рассказал Рубан.

А на вопрос о том, далеко ли Киеву до «красной» зоны, Рубан ответил: «Нет».

«Мы можем туда попасть на следующей неделе, если ситуация будет развиваться таким образом», – подчеркнул начальник ГУ Госпродпотребслужбы.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут ввести так называемый карантин выходного дня. В Министерстве здравоохранения уверены, что это поможет разорвать цепь передачи болезни.

Отметим, только за последние сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19, умерли 199 человек.