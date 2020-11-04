Вирус SARS-Cov-2 еще плохо изучен и ученые пока не могут точно сказать, чем может в будущем обернуться перенесенный COVID-19. При этом все эксперты сходятся во мнении, что коронавирусная инфекция сильно истощает организм.

Об этом в комментарии «КП в Украине» заявила врач-инфекционист Ирина Древняк.

Самая частая жалоба пациентов, которые переболели COVID-19, усталость и одышка. Врачи рекомендует лучше питаться: побольше свежих овощей и фруктов, поменьше жирного и жареного. Не лишним будет пропить витаминный комплекс, но только с разрешения врача. Аносмия (полная потеря обоняния) — врач говорит, что обоняние исчезает из-за изменений в центральной нервной системе. В этом случае можно только ждать и надеяться, что оно восстановится быстро.

Врач также подчеркнула, что COVID-19 коварно бьет по внутренним органам: «Например, если у коронавирусника до болезни были проблемы с высоким давлением, то после уже перенесенного может развиться гипертония. Также вирус может нарушить работу сердца, легких, почек, нервной системы. У многих ранее здоровых пациентов вирусная инфекция вызвала миокардит или воспаление сердечной мышцы. У некоторых после коронавируса появились проблемы с легкими, частично снизилась их функция».

Часто после COVID-19 диагностируют венозные тромбозы — для профилактики назначаются антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь.

Также вызывает много вопросов у врачей психическое состояние больных коронавирусом. По их наблюдениям, излечившись, такие пациенты, особенно те, которые находились на аппаратах ИВЛ, часто пребывают в подавленном настроении, чувствуют апатию. А все потому, что, как утверждают медики, мозг какое-то время недополучал достаточное количество кислорода.

При COVID-19 страдает кожа. У медиков даже появился такой термин, как «ковидные пальцы» — у некоторых пациентов с диагнозом коронавирус возникают кожные высыпания, похожие на обморожение на стопах. Красные и фиолетовые бугорки на пальцах появляются чаще всего у людей в возрасте до 30 лет и проходят в течение двух-трех недель.

Как сообщалось ранее, в Украине могут ввести «черную» зону карантина. А глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести так называемый карантин выходного дня.

Отметим, только за последние сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19, умерли 199 человек.