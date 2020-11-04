После массовых протестов правительство Польши отложило введение запрета на аборты по медицинским показаниям.

Соответствующий документ, как пишет The Guardian, должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что этот вопрос требует обсуждения:

«Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей бурные эмоции ситуации».

В то же время научный сотрудник Института правовых исследований Академии наук Польши Анна Войцик выразила другое мнение: «Судебные решения должны быть опубликованы без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации».

Напомним, накануне Конституционный суд Польши признал противоречащим Конституции закон, который разрешал аборт в случае обнаружения врожденных дефектов у плода. После этого в стране вспыхнули протесты. Противники решения суда назвали его «похоронами прав женщин».