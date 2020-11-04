Стало известно об еще одном симптоме коронавирусной инфекции COVID-19, который связан со слухом.
Подробности сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передают РИА Новости.
«Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом Covid-19», — заявила она.
Так, турецкие ученые провели исследование и проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18%) , обнаружили такой признак.
Также заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания.
По словам ученой, этот симптом может также встречаться и при ОРВИ. Но она отметила, что если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине в ближайшие дни будет решаться вопрос ужесточения ограничительных мер и введения карантина выходного дня.
Тем временем, вирус SARS-Cov-2 еще плохо изучен и ученые пока не могут точно сказать, чем может в будущем обернуться перенесенный COVID-19. При этом все эксперты сходятся во мнении, что коронавирусная инфекция сильно истощает организм.