В Украине могут ввести «черную» зону карантина, но на этот счет ведутся дискуссии.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал глава Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, это пока только на стадии обсуждения, но если будет принято решение, то его исполнение обязательно.

«Я знаю, что по поводу этого («черной» зоны, — ред.) ведется дискуссия, что это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов, но как показывает практика разных стран это малоэффективное средство и приводит к снижению социальной активности», — отметил он.

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести так называемый карантин выходного дня. В ведомстве уверены, что это поможет разорвать цепь передачи болезни.

Отметим, только за последние сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19, умерли 199 человек.

Родные медиков, которые умерли от COVID-19, до сих пор не получили обещанные компенсации от государства.