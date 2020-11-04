В США продолжают считать голоса на выборах президента. Несмотря на скандальные заявления действующего президента Дональда Трампа о том, что у него пытаются украсть победу, в целом положение дел выглядит не в пользу Джо Байдена — республиканец одерживает победу в ключевых штатах.

В США результат выборов определяется не просто большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата — Коллегии выборщиков. Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества 538.

Сейчас нужно следить за результатами выборов в следующих штатах: Пенсильвания (это 20 голосов выборщиков), Мичиган и Джорджия (по 16), Северная Каролина (15), Аризона (11) и Висконсин (10).

В 2016 году голоса выборщиков этих штатов были отданы Трампу. Правда, сейчас Трамп может потерять Висконсин, где подсчитали уже 99,95% голосов: Байден 1,630 млн (49,6%) , Трамп 1,609 млн (48,9%).

При этом Трамп сократил менее чем до одного процента отставание от демократа в штате Невада по итогам подсчета 86% голосов.

Очень важен для Трампа штат Пенсильвания, который дает 20 голосов выборщиков. Там подсчитано только 64% голосов и действующий президент опережает Байдена на 13%.



Отметим, Джо Байден очень надеется на результаты голосования по почте, ведь эксперты заявляли, что якобы там предпочтения отдавали именно ему.

«Страна» подметила, что в целом подсчет голосов идет намного медленнее, чем обычно. К примеру, в 2016 году победитель был известен уже к 6-7 утра по киевскому времени. Издание предполагает, что проблемы могут быть связаны как раз с почтовым голосование. Подсчет голосов, судя по всему, затянется до вечера.



