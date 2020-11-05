Народный синоптик Леонид Горбань дал «холодный» прогноз на зиму и рассказал, когда в Украину придет настоящая зима, которая принесет с собой сильные и устойчивые морозы с большим количеством снега.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на OBOZREVATEL.

Народный синоптик рассказал, что настоящей зимы следует ожидать уже с 12 ноября, а первые морозы начнутся в начале месяца.

Первые дни ноября температура воздуха будет относительно теплой и составит +10 — +14 градусов. В дальнейшем, в течение 5 дней, резко похолодает, а столбики термометров опустятся до +6 — +9 градусов.

С 12 ноября и в течение следующих 10 дней следует ожидать слабые морозы с температурой до -2 градусов. По настоящему холодно станет 17-18 ноября, когда придут морозы, а температура упадет до — 11 градусов.

После морозов, уже 23 числа и до конца месяца следует ожидать существенное потепление.

Декабрь начнется морозами. С 12 декабря и до 24 температура не опустится ниже — 12 градусов, а вот с 24 следует ожидать морозы до — 15 градусов.

Январь также будет морозным, однако, не таким, как февраль, который будет чрезвычайно холодным. В феврале ожидаются морозы до — 20 градусов.

Снег ожидается в течение всей зимы, больших периодов оттепели ждать не стоит.

Напомним, последний месяц осени, ноябрь, традиционно будет неприветливым и достаточно холодным, температура воздуха опустится до минусовых отметок, пойдет снег.