Коронавирус в Украине сдерживает только пять областей, в остальных регионах ситуация не контролируемая. Еще в шести областях ситуация критическая.

Об этом заявляют аналитики Киевской школы экономики, передает «Интерфакс-Украина».

Наименее критическая обстановка с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Днепропетровской, Луганской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях.

Сумская область, единственная из всех приближается к стабилизации, за исключением необработанных тестов, которые находятся в очереди.

В Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях – ситуация критическая.

Быстрее всего коронавирусная болезнь распространяется в Запорожской, Житомирской и Черновицкой областях.

По мнению экспертов, в зоне критической вспышки на следующей недели могут оказаться остальные регионы. Согласно данным KSE, система тестирования в стране перегружена, а суточное количество тестов, которые находятся в очереди, почти совпадает с суточным количеством обработанных тестов.

Также каждая третья больница (142 учреждения) первой волны почти полностью заполнена больными с COVID-19. 76 больниц полностью забиты, а в 11 пациентов госпитализируют в непрофильные отделения.

А еще эксперты сохраняют прогноз смертности от коронавируса в 20 тысяч человек до конца года.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав предложит правительству ужесточить карантин, ограничения будут касаться работы ТРЦ, спортзалов и бассейнов. Ведомство также хочет запретить проведение массовых мероприятий.

А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что служит основанием для закрытия больничного пациентам, которые переболели COVID-19.