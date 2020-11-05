Ипотеку на покупку жилья в Украине обещают выдавать по ставкам от 5 до 7%. В то же время, процентные ставки будут зафиксированы на весь период кредитования.

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.

Минфин планирует создать специальную компанию, которую будет докапитализировать правительство. Она будет обеспечивать создание финансово-кредитных механизмов, а также запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях.

«Планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн гривен по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Первый взнос — не менее 20%», — заявил министр.

Он отметил, что также предусмотрено требование — не более 52 квадратных метров на одного человека. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.

«Второе направление — финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса», — резюмировал Марченко.

На первом этапе предполагается предоставить 12,5 тысячи ипотечных кредитов и купить 18,8 тысячи квартир в финансовый лизинг.

Как мы уже рассказывали ранее, впервые в истории украинской судебной практики банкротом было признано физическое лицо. В суд обратился мужчина, который не смог оплачивать валютную ипотеку.

Напомним, ранее НБУ прогнозировал снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне.