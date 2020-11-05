Геннадий Кернес, который уже несколько месяцев не появляется на публике, вылечил COVID-19, но у него наблюдаются проблемы с легкими. Врачи запрещают ему говорить.

Об этом в интервью «Стране» заявил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

Несмотря на то, что администрация Кернеса не может даже предоставить новых фото с ним, Терехов утверждает, что чиновник идет на поправку.

По его словам, в Германию (известную клинику «Шарите») Кернес вылетел из-за обострившихся на фоне COVID-19 последствий ранения: «В 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне ковида у него так же начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения».

По его данным, в берлинской клинике отмечают положительную динамику в лечении Кернеса. Однако остаются проблемы с легкими.

По словам Терехова, врачи разрешили Кернеса разговаривать только полторы недели назад — и то лишь по полчаса в день:

«Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких. Врачи ему даже долгое время запрещали разговаривать. Полторы недели назад разрешили говорить не более получаса в день. Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают — можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких — Геннадий Адольфович сразу же вернется».

Как сообщалось ранее, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес, которого на публике не видели уже два месяца, что породило многочисленные слухи о его смерти, победил на выборах городского головы.

Накануне в сети снова сообщили, что Геннадий Кернес, который лечит COVID-19 в Германии, умер. Тем временем в харьковском городском совете продолжают анонсировать возвращение Кернеса в Украину. При этом там даже не могут опубликовать новое фото с ним.