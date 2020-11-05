Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко запретил возвращаться врачам, которые уехали или уедут в Польшу для лечения больных COVID-19.
Как заявил на совещании с членами правительства Лукашенко, это не угроза, а приказ. По его словам, «лишних» врачей в республике нет, власти Беларуси держать никого не будут.
«Надо понимать – уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать большие деньги, за которыми ты уехал», – отметил Лукашенко.
Он утверждает, что надо всех ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он «хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты».
https://www.youtube.com/watch?v=SnFkq-BPZ7I&feature=emb_title
Как мы уже рассказывали ранее, послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тем временем, из-за невыполнения властью ультиматума 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, к ней присоединились сотрудники государственных предприятий и частных компаний. На улицы городов также вышли студенты и преподаватели.