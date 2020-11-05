Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что служит основанием для закрытия больничного пациентам, которые переболели COVID-19.

В ходе брифинга он сообщил, что это может произойти по трем причинам, которые четко прописаны в документах Минздрава. Он также подчеркнул, что работодатели не имеют права требовать от своих работников, переболевших коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест, если семейный врач закрыл больничный.

«Большое количество руководителей предприятий почему-то не допускают людей на работу после того, как врач закрыл им больничный. Они требуют отрицательного теста ПЦР. Это противоречит действующему законодательству», – подчеркнул он.

Основаниями для закрытия больничного являются:

Прошло 10 дней с первого дня симптомов. И в течение этих 10 дней есть три дня, когда отсутствовали симптомы. Это основание для семейного врача перевести больного в категорию тех, кто выздоровел и закрыть больничный.

Прошло 10 дней с момента получения положительного результата теста, проведенного методом ПЦР, и в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы. И это также основание закрыть больничный.

Получение пациентом негативного ПЦР-теста на коронавирус.

«Поэтому при закрытии больничного не должно быть никакого буллинга, и мы можем спокойно допускать в коллектив людей, которые переболели. Есть научно доказанные данные, есть рекомендации ВОЗ, и есть стандарт Минздрава, которые свидетельствуют, что если хоть один из озвученных критериев соблюден, то человек не может инфицировать окружающих», – пояснил Ляшко.