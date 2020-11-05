Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №44.
Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.
Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья
Родилась 17 ноября 1969 в Киеве. Муж — Владимир Пидрушняк, экс-глава Сумской таможни, заместитель директора по таможенным вопросам компании «Эпицентр К».
Двое детей: сын Виктор и дочь Мария.Образование
1988-1993 гг. — Киевский торгово-экономический университет, специальность «экономист по учету и аудиту».Трудовая деятельность
- 1993-2005 гг. — директор ООО «Василек-ЛТД».
- С 2005 гг. — генеральный директор ООО «Колосок».
- С 2018 — также директор компаний «Василек-Трейдинг», «Вивалемп», «Марви», «Лимпопо ЛТД» и «Пчелка-Сервис».
Общественная деятельность
В 2006 г — основала общественное объединение «Країна правди».
2008-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VI и VII созывов. Руководитель Днепровской районной партийной организации «Народной партии».Компромат, скандалы
Решением Киевского городского совета из списка, для которых с 2013 года повышалась плата за аренду столичной земли, исчезли рестораны и кабаки Елены Овраменко.
В 2015 году жители Радужного массива Киева начали сбор подписей за отзыв из Киевсовета своего депутата — Елены Овраменко.
В 2016 Елена Овраменко не задекларировали взносы в уставные фонды своих предприятий на сумму 15,3 млн грн .ДекларацияВ 2017 году Елена Овраменко задекларировала 1 тыс евро и 11,4 тыс грн на банковских счетах. 1,1 млн грн инвестировано в компанию «Житлоинвестбуд-УКБ» и 1,18 млн грн одолжены третьим лицам.
Общий доход составил 2,2 млн грн. Из них доход от предпринимательской деятельности — 1,7 млн грн, доход от отчуждения недвижимого имущества — 390 тыс грн и 92 тыс грн — зарплата.
Из недвижимого имущества депутату принадлежат четыре квартиры, семь нежилых помещений, дача и земельный участок в Киеве, а также три земельных участка в с. Пуховка Киевской области.
Из ценного движимого имущества: шесть колец, две цепочки, две подвески, серьги и часы Omega. Есть автомобиль Toyota Camry 70.Ссылки
Общественная приемная: ул. Радужная, 11 (050) 356-53-75, (050) 356-71-92
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/ovramenko
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/elenaovramenkoОтчет депутата за 2017 год.