Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №44.

Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья

Родилась 17 ноября 1969 в Киеве. Муж — Владимир Пидрушняк, экс-глава Сумской таможни, заместитель директора по таможенным вопросам компании «Эпицентр К».

Двое детей: сын Виктор и дочь Мария.Образование

1988-1993 гг. — Киевский торгово-экономический университет, специальность «экономист по учету и аудиту».Трудовая деятельность

1993-2005 гг. — директор ООО «Василек-ЛТД».

С 2005 гг. — генеральный директор ООО «Колосок».

С 2018 — также директор компаний «Василек-Трейдинг», «Вивалемп», «Марви», «Лимпопо ЛТД» и «Пчелка-Сервис».

Общественная деятельность

В 2006 г — основала общественное объединение «Країна правди».

2008-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VI и VII созывов. Руководитель Днепровской районной партийной организации «Народной партии».Компромат, скандалы

Решением Киевского городского совета из списка, для которых с 2013 года повышалась плата за аренду столичной земли, исчезли рестораны и кабаки Елены Овраменко.

В 2015 году жители Радужного массива Киева начали сбор подписей за отзыв из Киевсовета своего депутата — Елены Овраменко.

В 2016 Елена Овраменко не задекларировали взносы в уставные фонды своих предприятий на сумму 15,3 млн грн .ДекларацияВ 2017 году Елена Овраменко задекларировала 1 тыс евро и 11,4 тыс грн на банковских счетах. 1,1 млн грн инвестировано в компанию «Житлоинвестбуд-УКБ» и 1,18 млн грн одолжены третьим лицам.

Общий доход составил 2,2 млн грн. Из них доход от предпринимательской деятельности — 1,7 млн грн, доход от отчуждения недвижимого имущества — 390 тыс грн и 92 тыс грн — зарплата.

Из недвижимого имущества депутату принадлежат четыре квартиры, семь нежилых помещений, дача и земельный участок в Киеве, а также три земельных участка в с. Пуховка Киевской области.

Из ценного движимого имущества: шесть колец, две цепочки, две подвески, серьги и часы Omega. Есть автомобиль Toyota Camry 70.Ссылки

Общественная приемная: ул. Радужная, 11 (050) 356-53-75, (050) 356-71-92

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/ovramenko

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/elenaovramenkoОтчет депутата за 2017 год.