6 ноября православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а в мире — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Подробности рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Одна из популярных и почитаемых в православном мире чудотворных икон Богоматери. На иконе Матерь Божья изображена в окружении людей – больных, слепых, голодных и всех тех, кто ищет утешения в молитве к Пресвятой Богородице. Рядом с Ней изображены Ангелы, которые совершают от Ее имени благодеяния. Матерь Божья изображается на иконе во весь рост, над Ней в облаках изображен Спаситель.

Первое чудо от этой иконы было зафиксировано в 1688 году. Тогда от тяжелой болезни после молебна у иконы исцелилась Евфимия, сестра патриарха Иоакима. В память об исцелении 6 ноября было установлено празднование, а храм стал наименоваться в честь чудотворного образа.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

В ООН отмечают, ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не только нынешнее поколение.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.Также в этот день отмечают:

День Конституции Республики Таджикистан,

День шведской культуры в Финляндии,

День Густава Адольфа в Швеции,

Международная неделя науки и мира,

День блаженного Нуно в Португалии.

Приметы на 6 ноября

Услышать в этот день пение сверчка – дурной знак. В доме будет покойник.

Если при закате цвет солнца золотисто-бронзовый – это к плохой погоде.

Если день начнется туманом, то быть оттепели.

Если ветер завывает, то сохранится текущая погода еще на несколько дней.

Если вороны собираются в стаи, то будет снегопад.

Что нельзя делать 6 ноября