6 ноября православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а в мире — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
Подробности рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Одна из популярных и почитаемых в православном мире чудотворных икон Богоматери. На иконе Матерь Божья изображена в окружении людей – больных, слепых, голодных и всех тех, кто ищет утешения в молитве к Пресвятой Богородице. Рядом с Ней изображены Ангелы, которые совершают от Ее имени благодеяния. Матерь Божья изображается на иконе во весь рост, над Ней в облаках изображен Спаситель.
Первое чудо от этой иконы было зафиксировано в 1688 году. Тогда от тяжелой болезни после молебна у иконы исцелилась Евфимия, сестра патриарха Иоакима. В память об исцелении 6 ноября было установлено празднование, а храм стал наименоваться в честь чудотворного образа.
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
В ООН отмечают, ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не только нынешнее поколение.
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.Также в этот день отмечают:
- День Конституции Республики Таджикистан,
- День шведской культуры в Финляндии,
- День Густава Адольфа в Швеции,
- Международная неделя науки и мира,
- День блаженного Нуно в Португалии.
Приметы на 6 ноября
- Услышать в этот день пение сверчка – дурной знак. В доме будет покойник.
- Если при закате цвет солнца золотисто-бронзовый – это к плохой погоде.
- Если день начнется туманом, то быть оттепели.
- Если ветер завывает, то сохранится текущая погода еще на несколько дней.
- Если вороны собираются в стаи, то будет снегопад.
Что нельзя делать 6 ноября
- 6 ноября нельзя принимать угощения от представителей противоположного пола. Считалось, что в этот день человека легко приворожить.
- В этот день нужно соблюдать осторожность с хрупкими предметами. Люди верили, что случайно разбитая посуда или зеркало в этот день может привести к чьей-то смерти в течение года.