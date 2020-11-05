Ответственность за вывод террористов и представителей российских войск в рамках Минских соглашений с оккупированных территорий Донбасса лежит на РФ.

Такое мнение озвучил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК.

«В Комплексе мер по выполнению Минских соглашений написано о том, что должны быть выведены все иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования (НВФ) – это и есть боевики квазиобразований. Они должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины», – пояснил политик.

До тех пор, пока на оккупированной части Донбасса находятся террористы, НВФ и представители российских войск, мир установить не получится.

«Конечно, мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов», – заявил он.

Ранее, председатель украинской делегации в ТКГ Кравчук заявил о создании плана по достижению мира на Донбассе. Там присутствует ряд требований, в частности демилитаризация оккупированных районов.

А также, Украина подготовила план совместных шагов по прекращению конфликта, который предполагает создание необходимых условий для проведения до 31 марта 2021 года местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.