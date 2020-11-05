Министерство здравоохранения будет вводить все ограничения в «красной» карантинной зоне, если средний показатель положительности тестирования на коронавирус методом ПЦР там будет превышать 20%.

Об этом в ходе брифинга сообщает заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранения предлагает ввести новый показатель — если, кроме показателя заболеваемости 320 на 100 тыс. населения, на «красной» территории, показатель положительности результатов тестирования методом ПЦР превышает 20% от всех протестированных, то применяется полностью весь перечень ограничений:

«Сейчас средний показатель положительности по стране составляет 19%, однако в некоторых регионах он превышает 40%, что свидетельствует об активном эпидемическом процессе».

Минздрав также предлагает разрешить работу в «красной зоне» непродовольственных магазинов с 8:00 до 19:00 при условии ограничения количества посетителей 1 человек на 20 кв. м. Также предлагается разрешить работу детских садиков и начальной школы (1-4 классы).

Сейчас в списке ограничений для «красной» зоны: ограничения работы транспорта, образовательных учреждений, заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, несрочных медицинских вмешательств, массовых мероприятий.

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал условия, при которых введут комендантский час из-за COVID-19.

Напомним, пока чиновники думают, что разрешить в «красной» зоне в Украине неустанно растет суточная заболеваемость — только за последние сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев COVID-19.