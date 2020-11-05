Магнитные бури — довольно неприятное явление для метеочувствительных людей. Специалисты предостерегают, что в ноябре придется пережить три серьезных метеоудара.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Ivona.

Так, магнитные бури, по предварительным данным, накроют Украину 11, 15 и 18 ноября.

11 ноября прогнозируется магнитное возмущение средней силы с незначительными последствиями. Прогнозируется повышение атмосферного давления.

Аналогичное событие состоится 15 ноября. Ее последствия почувствуют гипертоники и те, кто страдают от хронических болей головы.

18 ноября ожидается сильнейшая магнитная буря за месяц. Плохое самочувствие будет иметь накопительный эффект.

Отметим, в период геомагнитных колебаний люди могут почувствовать недомогание, дискомфорт и расстройства нервной системы, головную боль, головокружение, боль в суставах, может начаться бессонница или наоборот случиться приступ повышенной сонливости. Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.

Ранее мы рассказывали о магнитных бурях в октябре. Так, ближайшая произойдет 22 октября. 24 и 25 октября на жителей Земли также ожидает магнитная буря. К счастью, по прогнозам, она будет уровня G1, что означает слабая. 26 октября магнитосфера снова будет возбужденным.