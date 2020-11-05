В Киеве начнут модернизацию «хрущевок», домов которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах.
Подробности рассказал начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий, передает «Вечерний Киев».
В первую очередь будет проведена реконструкция устаревшего жилого фонда строительства 1960-1974-х годов, общей площадью 388,5 га,
«Это кварталы в границах ул. Маршала Гречко, ул. Стеценко, ул. Воскресенской, ул. Перова, ул. Алишера Навои, ул. Попудренко, ул. Гната Хоткевича, ул. Минина, ул. Красноткацкой, Лесного проспекта, ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема, ул. Российской, ул. Симферопольской, ул. Ялтинской, ул. Новодарницькой», – сказал он.
В настоящее время разрабатывается программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в Киеве, которая поможет начать реконструкцию.
Как мы уже рассказывали ранее, министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект, который может запустить масштабный снос хрущевок по всей стране.
А также, вкладчики банка «Аркада», который признали банкротом, устроили масштабную акцию протеста в центре Киева.