Новые предложения Украины о прекращении войны на Донбассе, а именно демилитаризация региона и передача границы, расходятся с договоренностями в Минске.

Такое заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РБК-Украина».

Песков говорит, что у него нет информации о том, был ли предложенный Киевом план действий передан Москве. По его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Он также добавил, что встреча «нормандской четверки» ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения «Минска-2».

Добавим, Украина предлагает прекратить конфликт на Донбассе и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это являются условия для проведения выборов в ОРДЛО 31 марта 2020 года.

Как ранее сообщил глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Украина предложит создание Свободной экономической зоны на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин хотел реализовать сценарий оккупации без войны на Донбассе, это не вышло. Сейчас он пытается воплотить его в Беларуси.