Народный депутат Александр Дубинский (Слуга народа) заблокировал рассмотрение законопроекта о восстановлении е-декларирования. Он внес альтернативный законопроект.

Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Рвзумков, пишет «Корреспондент».

Он также добавил, что Рада вынуждена перенести на следующую пленарную неделю рассмотрение этого законопроекта:

«В понедельник все депутатские фракции-группы достигли единой позиции по законопроекту № 4304 (О восстановлении действия отдельных положений закона Украины О предотвращении коррупции и УК). Подписались 126 народных депутатов, но по непонятным для меня причинам, вчера, после того как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня. После того как профильный комитет его рассмотрел и предложил ВР принять за основу и в целом, один из наших коллег, Александр Дубинский, внес альтернативный законопроект 4104-1».

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации. Кроме того, КСУ закрыл доступ к электронной деклараций чиновников. Президент Владимир Зеленский в свою очередь внес законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», в котором предлагает уволить весь состав Конституционного суда Украины. В «Слуге народа» говорят, что новый состав Конституционного суда Украины можно будет сформировать до середины 2021 года.

Член Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к депутатам от фракции «Слуга народа», в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного суда, призвал нардепов к свержению государственного строя.

Сообщалось, что законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда поддерживают 57% украинцев. При этом хорошо осведомлены о решении суда, которым отменили ряд антикоррупционных норм, только 39%.