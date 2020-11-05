Подразделения ВСУ, которые несут службу у побережья Черного и Азовского морей, провели практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

На суше украинские военнослужащие отработали действия по наращиванию инженерных заграждений минными заградителями ПМЗ-4п и ГМЗ-3. А на десантнодоступных участках морского побережья – плавающими транспортерами ПТС-2.

В ВСУ подчеркивают, сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и системой многоэшелонированного огневого поражения сковывает действия противника и наносит ему значительный урон.

