Украина подготовила план совместных шагов по прекращению конфликта, который предполагает создание необходимых условий для проведения до 31 марта 2021 года местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

«Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение», – заявил Кравчук.

Этот план украинская сторона представит сегодня координатору ТКГ, спецпредставителю председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Между тем спикер президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что новые предложения Украины о прекращении войны на Донбассе, а именно демилитаризация региона и передача границы, расходятся с договоренностями в Минске.

Ранее глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Украина предложит создание Свободной экономической зоны на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года.