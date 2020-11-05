В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах — демократ Джо Байден победил в двух колеблющихся штатах, но Дональд Трамп все еще сохраняет хорошие шансы на переизбрание.
Как известно, в США результат выборов определяется не просто большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата — Коллегии выборщиков. Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества 538.
По данным The Associated Press и Fox News, Байден получил уже 264 голоса выборщиков, а Дональда Трампа — 214. Однако «за» Трампа, скорее всего, проголосуют три значимых штата: Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Северная Каролина (15 голосов) и Джорджия (16). Байдену для победы уже достаточно голосов Невады (6 выборщиков), и пока там перевес на его стороне: подсчитали 75% голосов — демократа поддержали 49,3%, республиканца — 48,7%. The Associated Press Fox News
New York TimesЗа Байдена голоса от дали выборщики в таких штатах:
Вашингтон – 12;
Орегон – 7;
Калифорния – 55;
Аризона – 11;
Колорадо – 9;
Нью-Мексико – 5;
Миннесота – 10;
Иллинойс – 20;
Виргиния – 13;
Нью-Йорк – 29;
Мэриленд – 10;
Делавер – 3;
Нью-Джерси – 14;
Коннектикут – 7;
Род-Айленд – 4;
Массачусетс – 11;
Вермонт – 3;
Нью-Гэмпшир – 4;
Мэн – 4;
Гавайи – 4;
Федеральный округ Колумбия – 3;
Висконсин – 10;
Мичиган – 16.
Трампа поддержали выборщики штатов:
Монтана – 3;
Северная Дакота – 3;
Айдахо – 4;
Вайоминг – 3;
Южная Дакота – 3;
Юта – 6;
Небраска – 5;
Айова – 6;
Канзас – 6;
Миссури – 10;
Оклахома – 7;
Арканзас – 6;
Техас – 38;
Луизиана – 8;
Миссисипи – 6;
Алабама – 9;
Флорида – 29;
Южная Каролина – 9;
Теннесси – 11;
Кентукки – 8;
Индиана – 11;
Огайо – 18;
Западная Виргиния – 5.
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