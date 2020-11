В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах — демократ Джо Байден победил в двух колеблющихся штатах, но Дональд Трамп все еще сохраняет хорошие шансы на переизбрание.

Как известно, в США результат выборов определяется не просто большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата — Коллегии выборщиков. Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества 538.

По данным The Associated Press и Fox News, Байден получил уже 264 голоса выборщиков, а Дональда Трампа — 214. Однако «за» Трампа, скорее всего, проголосуют три значимых штата: Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Северная Каролина (15 голосов) и Джорджия (16). Байдену для победы уже достаточно голосов Невады (6 выборщиков), и пока там перевес на его стороне: подсчитали 75% голосов — демократа поддержали 49,3%, республиканца — 48,7%. The Associated Press Fox News

New York TimesЗа Байдена голоса от дали выборщики в таких штатах:

Вашингтон – 12;

Орегон – 7;

Калифорния – 55;

Аризона – 11;

Колорадо – 9;

Нью-Мексико – 5;

Миннесота – 10;

Иллинойс – 20;

Виргиния – 13;

Нью-Йорк – 29;

Мэриленд – 10;

Делавер – 3;

Нью-Джерси – 14;

Коннектикут – 7;

Род-Айленд – 4;

Массачусетс – 11;

Вермонт – 3;

Нью-Гэмпшир – 4;

Мэн – 4;

Гавайи – 4;

Федеральный округ Колумбия – 3;

Висконсин – 10;

Мичиган – 16.

Трампа поддержали выборщики штатов:

Монтана – 3;

Северная Дакота – 3;

Айдахо – 4;

Вайоминг – 3;

Южная Дакота – 3;

Юта – 6;

Небраска – 5;

Айова – 6;

Канзас – 6;

Миссури – 10;

Оклахома – 7;

Арканзас – 6;

Техас – 38;

Луизиана – 8;

Миссисипи – 6;

Алабама – 9;

Флорида – 29;

Южная Каролина – 9;

Теннесси – 11;

Кентукки – 8;

Индиана – 11;

Огайо – 18;

Западная Виргиния – 5.

Уроженка Украины Виктория Спарц победила на выборах в Палату представителей Конгресса США от 5-го округа штата Индиана. Она шла от Республиканской партии и ее главным лозунгом было: «Остановим социализм!».