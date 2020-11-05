Уроженка Украины Виктория Спарц победила на выборах в Палату представителей Конгресса США от 5-го округа штата Индиана. Она шла от Республиканской партии и ее главным лозунгом было: «Остановим социализм!».

Об этом сообщает The New York Times.

Виктория Спарц родилась в городе Носовка Черниговской области во времена СССР. В США она переехала 21 год назад. Американское гражданство получила в 2000 году. Чтобы попасть в палату Конгресса, она использовала свою историю — предупреждая об опасности социализма и отыгрывая свою позицию бизнес-леди. В итоге она победила демократа Кристину Хейл.

СМИ сообщают, что она преподавала (или до сих пор преподает) в бизнес-школе Келли индейского университета. Также занимала должность заместителя главы Республиканской партии округа Гамильтон.

Тем временем в США продолжается подсчет голосов на президентских выборах — Байден победил в двух колеблющихся штатах, но Трамп сохраняет шансы на переизбрание. Действующий президент угрожает оспорить результаты в нескольких штатах в суде.

Действующий президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы пытаются украсть голоса его избирателей во время подведения итогов президентских выборов.