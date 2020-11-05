Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ужесточить карантин, ограничения будут касаться работы ТРЦ, спортзалов и бассейнов. Ведомство также хочет запретить проведение массовых мероприятий.

Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, несмотря на рекордный показатель количества выздоровевших, в больницах Украины продолжают находиться на лечении более 27 тысяч человек.

«Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ», — сказал Ляшко.

В Минздраве хотят, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины. Также возможно правительство запретит проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничит деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, запретит деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы.

Кроме того, предлагается рекомендовать субъектам хозяйствования установить отдельное время для обслуживания людей в возрасте старше 60 лет.

Виктор Ляшко также отмечал, что Министерство здравоохранения будет вводить все ограничения в «красной» карантинной зоне, если средний показатель положительности тестирования на коронавирус методом ПЦР там будет превышать 20%.

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал условия, при которых введут комендантский час из-за COVID-19.