Пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили режим полного прекращения огня. К счастью, ситуация в районе операции ООС остается контролируемой.
Подробности сообщает пресс-центр штаба ООС.
Сегодня, 6 ноября, в районе населенного пункта Авдеевка террористы устроили обстрел с помощью стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
Другой вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Новолуганского. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
«Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов пророссийскими боевиками ни один украинский военный не пострадал.
Как мы уже рассказывали ранее, на западе Украины в одной из областей планируют создать свободную экономическую зону.
А также, Россия продолжит раздавать свои паспорта жителям Донбасса, несмотря на то, что этот пункт есть в украинском плане действий по разрешению военного конфликта на востоке страны.