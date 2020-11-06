Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который не сомневается в собственной победе, уже намерен объявить себя избранным президентом.

Подробности сообщает телеканал СNN ссылкой на собственные источники. Обращение Байдена может состоятся уже в ближайшие часы.

Так, Байден якобы не намерен «ждать итогов рассмотрения исков в суде», поданных командой действующего президента Дональда Трампа для оспаривания результатов подсчета голосов в ряде штатов.

«Байден планирует незамедлительно перейти в статус «избранного президента», — заявляют в издании.

Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение нескольких месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Пока Байден опережает Трампа в Пенсильвании, по результатам обработки 98% бюллетеней.

В случае победы демократа в этом штате, он получит 20 голосов выборщиков, что гарантирует необходимые 270 голосов для избрания президентом.

На данный момент у Байдена есть 264 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы.

В то же время, Дональд Трамп также готовится досрочно заступить на второй срок, не дожидаясь оглашения официальных результатов.

Также мы сообщали, что подсчет голосов на президентских выборах в США может затянуться до следующей недели — процесс затягивают колеблющиеся штаты: Аризона, Джорджия и Невада.