Совет стран Европейского союза ввел санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Причиной стала фальсификация результатов выборов и применение насилия к участникам оппозиционных акций протеста в стране.
Подробности сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter. Решение было принято сегодня, 6 ноября.
Так, Евросоюз официально ввел санкции в отношении Лукашенко, его сына, его пресс-секретаря Натальи Эйсмант, главы его администрации Игоря Сергяенко, главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля и еще десятка других белорусских чиновников.
Кроме прочих ограничений, чиновники, которые попали в санкционный список, больше не смогут въезжать на территорию Евросоюза. Также, все их зарубежные активы будут заморожены.
Как мы уже рассказывали ранее, Евросоюз ввел санкции из-за отравления политика Алексея Навального. Под удар попали 6 россиян, среди них заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников.
В то же время, Путин одобрил снятие санкций с двух украинских предприятий – Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.