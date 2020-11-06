В Киеве 42-летний мужчина напал на сотрудника полиции на станции метро «Славутич» после требования надеть маску.

Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщается, мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание. В ответ на это мужчина распылил газовый балончик в сторону полицейского.

А также достав раскладной нож, совершил попытку нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе.

Для того, чтобы прекратить незаконные действия агрессивного мужчины один из пассажиров совершил предупредительный выстрел в сторону путей из зарегистрированного травматического пистолета.

К счастью, после этого нарушитель был задержан.

В результате инцидента правоохранитель получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

В настоящее время решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следственным отделом управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве из трамвая силой выставили девушку, которая намеревалась проехаться без маски. По словам очевидцев, девушка изначально вела себя агрессивно и игнорировала просьбы воспользоваться маской или покинуть вагон.

А также, украинцев начнут штрафовать за маски на подбородках в общественных местах — Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов.