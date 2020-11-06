Гибридная война РФ против Украины началась еще в 2004 году после окончания Оранжевой революции.

Такое мнение озвучил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

Он утверждает, что РФ к началу войны имела более 200 различных организаций и компаний, которые продвигали определенные месседжи и ценности «русского мира» внутри Украины.

«Та гибридная война, которую ведет РФ в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана», – отметил Кривонос.

Также он заявил, что уже в скором времени будет проведена определенная работа по представителям «пятой колонны» внутри Украины.

«На протяжении войны часть из них была убрана, но влияние продолжается, и это очень часто такие «невинные» организации на уровне сторонников русской литературы, памяти каких-то русских писателей, но эти месседжи постепенно проклевываются», – заявил замглавы СНБО.

Замсекретаря СНБО также подчеркнул, что на сегодняшний день, вопрос национально-патриотического воспитания населения и молодежи на государственном уровне фактически отсутствует.

«Если мы не работаем с собственными детьми, с ними работают другие», – подчеркнул Кривонос.

Как мы уже рассказывали ранее, на западе Украины в одной из областей планируют создать свободную экономическую зону.

Тем временем, Россия продолжит раздавать свои паспорта жителям Донбасса, несмотря на то, что этот пункт есть в украинском плане действий по разрешению военного конфликта на востоке страны.