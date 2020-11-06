Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Подольского района. Киева, округ №81.

Должность: Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби

Родился 27 февраля 1984 в Киеве. Жена — Юлия Окопная, есть две дочери: Злата и Есения.

Увлекается туризмом, охотой и рыбалкой.Образование

В 2001 г. окончил Киево-Печерский лицей №171 «Лидер».

2001-2006 гг. — факультет аграрного менеджмента Национального аграрного университета, специальность «менеджмент внешнеэкономической деятельности». Получил квалификацию «магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности, менеджер-экономист».Трудовая деятельность

2007-2010 гг. — главный специалист отдела европейской и международной интеграции департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства аграрной политики Украины.

С 2012 г. — директор ООО «Украинская муза».Общественная деятельность

С 2001 г. — член ОО «Украинский молодежный Собор», в настоящее время — заместитель председателя организации.

2012-2014 гг. — руководитель общественной приемной депутата Киевского городского совета Сергея Березенко.

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам информационной политики и рекламы.Компромат

Алексей Окопный назначен председателем комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы несмотря на конфликт интересов: его компания «Украинская муза» занимается организацией концертной деятельности и рекламой.ДекларацияВ 2017 году Алексей Окопный задекларировал $ 314 тыс долларов, 5 тыс евро и 540 тыс грн наличными. На банковских счетах хранится 13 тыс грн и 12 евро.

Общий доход составил 7,9 млн грн. Из них 6,8 млн грн — доход от отчуждения недвижимого имущества, 1,1 млн грн — доход от предпринимательской деятельности, 47 тыс грн — зарплата и 14 тыс грн — страховка.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат три квартиры и жилой дом в Киеве, а также земельный участок в с.Качали Киевской области. Есть два автомобиля: Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz G 230 GE.Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Георгия Гонгадзе, 7-А, (044) 463-08-05

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/okopnyi

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009330214497Отчет за 2016 год.