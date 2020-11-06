В Китае запустили ракету-носитель «Чанчжэн-6» (Long March 6), которая доставила на орбиту Земли первый в мире 6G-спутник.

Подробности уникального события передает Gizchina. Всего в космос будет отправлена партия из 13 таких спутников.

6G-спутник создали в Китайском университете электронных наук и технологий при содействии и поддержке компаний Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology и Beijing Weinaxingkong Technology.

Инновационный 6G-спутник весит 70 кг и способен обеспечивать спутниковую связь с высокой скоростью передачи данных в терагерцовом диапазоне.

Он предназначен для дистанционного зондирования нашей планеты.

К примеру, полученные с него данные можно использовать в различных сферах таких как, строительство городов, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и прочее.

https://www.youtube.com/watch?v=sWC-_EvMCtE&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, на сайте президента Украины появилась электронная петиция о запрете чипировать людей. Владимира Зеленского просят законодательно запретить чипирование граждан.

А также, петиция о запрете связи 5G в Украине набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей.