Выглядеть волшебно в новогоднюю ночь — мечта каждой женщины, специалисты посоветовали, как сделать похудение быстрым и эффективным. Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на ГолосUA.

В первую неделю предновогоднего марафона приучите себя к определенным нагрузкам.

Утром перед работой или вечером после работы выполняйте минимальный комплекс упражнений — ежедневный сет должен состоять из 50 приседаний, 30 выпадов на каждую ногу, 40 ягодичных мостиков и 15 отжиманий от колен. Завершать тренировку следует планкой в упоре лежа за 30-40 секунд и небольшой растяжкой.

Во вторую неделю добавьте к программы этих тренировок ежедневную ходьбу. Необходимо проходить как минимум 15 тысяч шагов ежедневно. На третьей неделе — непосредственно перед новогодней ночью — нужно как следует струснуть свой организм, поскольку такие встряски дают хороший жиросжигающий эффект.

Все уже привычные упражнения необходимо выполнять по кругу. Каждое упражнение (приседания, выпады, мостики, отжимания) выполняйте по одной минуте. Отдохните одну минуту и повторите круг заново.

Делайте три круга в день и не забывайте про ходьбу. Чтобы сохранить достигнутый результат навсегда, ни в коем случае не сочетайте нагрузку с любыми- строгими и нестрогими — диетами.

Любое ограничение в еде, уверяют эксперты, обязательно «вернется» к вам после праздников новыми лишними килограммами.

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