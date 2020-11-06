7 ноября в церкви почитают память монаха Печерского монастыря Мартирия, а по народному календарю Дедовские плачи. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Монах Печерского монастыря Мартирий

За высокую душевную чистоту и соблюдение строгого поста был поставлен в диаконы, имел дар творить чудеса. Его святое имя упоминается в 7-й песни канона преподобным Дальних пещер.

Дедовские плачи

Считалось, что в этот ноябрьский день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней — устраивать ритуальные плачи, получившие название дедовских, вспоминать умерших родственников и друзей.

Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. В прежние времена есть и пить на погосте было не принято, но еду на могиле при этом не оставляли — отдавали ее нищим. Придя домой, накрывали обильный стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение умершие родственники.

Приметы 7 ноября

На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев — им, например, запрещалось есть хлеб.

Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место — иначе можно было спугнуть удачу.

Знаменательные события 7 ноября:

В 1917 году в России произошла Октябрьская революция,

В 1987 в Тунисе произошла Жасминовая революция — операцию по смещению 84-летнего пожизненного главы государства Хабиба Бургиба осуществила без единого выстрела группа видных государственных деятелей во главе с премьер-министром Зин аль-Абидином Бен Али.

Как мы уже рассказывали ранее, в ноябре православные отмечают сразу несколько значительных праздников и важных дат, например, праздник Казанской иконы Божьей Матери, Собор Архистратига Михаила. Также традиционно начинается Рождественский пост.