Бойцы Вооруженных сил Украины подняли в небо над оккупированным Луганском флаг Украины, прикрепленный к воздушным шарам.
Впечатляющее видео опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
«Из Золотого полетел флаг Украины на Луганск. Луганск – это Украина!» – пишет он.
На видео можно услышать, как, запуская флаг в небо, защитники выкрикивают лозунги «Слава Украине!», «Героям Слава!», «Слава нации!», «Смерть врагам!», «Украина – превыше всего», а также шуточные слова о лидере страны-агрессора России – Владимире Путине.
На последних секундах записи один из бойцов ВСУ говорит «Да здравствует и процветает свободная Украина!» и жалеет, что в Луганск не удалось отправить еще больший флаг.
Как мы уже рассказывали ранее, ответственность за вывод террористов и представителей российских войск в рамках Минских соглашений с оккупированных территорий Донбасса лежит на РФ.
А также, украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе озвучила пять пунктов Плана действий по разрешению военного конфликта на Донбассе.