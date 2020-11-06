В Польше запретили проведение традиционного шествия представителей национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится в крупных городах. Марш должен был пройти 11 ноября и был отменен в связи с неблагоприятной обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил мэр Варшавы на своей странице в микроблоге Twitter.

«В связи с негативным заключением санитарно-эпидемиологического управления, я не даю согласие на организацию Марша независимости 11 ноября. Заключение санитарной инспекции, которое также запросил воевода, указывает на сложную эпидемическую ситуацию, особенно в Варшаве и во всем Мазовецком регионе», — написал Тшасковский.

В то же время, организаторы марша заявили, что намерены провести марш несмотря на запреты. На что мэр Варшавы пригрозил, вмешательством полиции, в случае нарушения запрета.

«Во время пандемии, когда у нас есть отрицательное заключение санэпида, мы всегда запрещаем массовые собрания, и до сих пор в судах поддерживали эти запреты. Также поясняю, что в случае спонтанного собрания его может прекратить полиция, а не мэрия», — добавил мэр Варшавы.

Как мы уже рассказывали ранее, после массовых протестов правительство Польши отложило введение запрета на аборты по медицинским показаниям.

Тем временем, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко запретил возвращаться врачам, которые уехали или уедут в Польшу для лечения больных COVID-19.