Закрывать школы во время пандемии коронавирусной инфекции — властям стран необходимо до последнего удерживать реализацию традиционного обучения.
Такое мнение озвучил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает издание Brussels Times.
«Нет причин говорить, что школы являются одним из основных векторов передачи (коронавируса). Мы должны постоянно держать школы открытыми, потому что мы не можем позволить себе потерянное поколение из-за Covid-19», — сказал Клюге.
По его словам, власти должны до конца удерживать обучение в классах и закрывать школы только в крайнем случае.
В то же время, в ВОЗ призвали ужесточить карантинные ограничения в Европе.
«Сохранение статус-кво — это не вариант. Благодаря широкому использованию масок и строгому контролю за собраниями к февралю мы сможем спасти более 261 000 жизней в Европе», — заявил Клюге.
Как мы уже рассказывали ранее, украинцев будут штрафовать за маски на подбородках в общественных местах — Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов.
А также, в Украине обновили зоны карантина. Новые эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней, они будут действовать с 9 ноября. Украину разделили на две зоны: «красную» и «оранжевую».