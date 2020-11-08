Представитель минобороны Армении Арцруни Ованесян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Арменпресс» в своем Telegram-канале. «Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — сказал он и назвал бои, идущие в районе ключевого города Карабаха, битвами «тяжелыми и решающими». Как сообщили агентству «Арменпресс» в «минобороны» непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ночь на воскресенье, 8 ноября, велись активные бои на юго-восточном участке фронта и в районе Шуши. Баку сделал множество попыток наступления, нанес ракетные удары по Степанакерт и Шуши. Напомним, ранее Алиев заявил, что Шуши теперь находится под контролем азербайджанских войск. «Карабах наш!» — добавил он. Интересы Шуши открывает возможности для прямого обстрела Степанакерта и захват трассы, соединяющей Карабах и Армению. О том, что линия фронта подошла почти вплотную к населенному пункту, стало известно 29 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

15 октября Азербайджан заявил об увольнении почти полсотни сел в Карабахе. Напомним, президент Азербайджана назвал условие для завершения войны в Нагорном Карабахе.

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