Экономический аудит был одной из важных задач команды президента Украины.

Об этом заявил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации аудита экономики страны и векторов экономического развития до 2030 года. Об этом сообщается на официальной странице Верховной Рады в Facebook.

«Была сделана чрезвычайно кропотливая работа по установлению этой точки экономического роста, которая даст возможность понять все предпосылки и сформировать дальнейшие действия», — отметил Руслан Стефанчук.

Аудит экономики страны и векторы экономического развития является основой для подготовки Национальной экономической стратегии 2030.

Первый вицеспикер парламента Украины рассказал, как полученные данные будут использованы в дальнейшем в законотворческом процессе и работе Верховной Рады Украины. По его убеждению, любой экономический прирост невозможен без наведения порядка в формировании государственных решений. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины выделил 15 главных проблем законопроектных работы и отметил необходимость формирования правильной стратегии и плана законодательного развития государства.

По его словам, основой для определения направлений и приоритетов законодательной деятельности должны стать несколько национальных документов. Это программа президента Украины Владимира Зеленского, программа партии «слуг народа», Программа Правительства и план действий Правительства, послание президента Украины к Верховной Раде Украины, стратегические документы Национального совета реформ, Комиссии по правовой реформе и других консультативно-совещательных органов. И теперь в этот перечень должен быть добавлена «Национальная экономическая стратегия до 2030».

С утверждением «Национальной экономической стратегии до 2030 года» можно сформировать перечень приоритетов и в законотворческой работе.