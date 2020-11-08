Водителю, который 7 ноября вероятно причиной ДТП на проспекте Науки в Харькове, сообщается о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области. «Следователи сообщили о подозрении водителю, который спровоцировал ДТП в центре Харькова. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения », — говорится в сообщении. Отмечается, полицейские установили, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и неустановленное женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Напомним, в Харькове на проспекте Науки в субботу, 7 ноября, автомобиль сбил 4 человек, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода. Как сообщалось, водитель, который в Харькове на «островке безопасности» сбил пешеходов, мчался со скоростью до 120 км / ч и оказалось, что он недавно вышел из СИЗО под залог в 105 000 гривен. Водителя задерживали, так как он совершил нападение на девушку.

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