На уходящей неделе, курс доллара удивил дважды: сначала он быстро пошел вверх, достигнув двухлетнего максимума, затем так же быстро откатился. В результате доллар за неделю подешевел на 6 копеек. Которого тренда ожидать к середине ноября, читайте дальше. Эксперты — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Подорожание наличного доллара, начавшееся в последние рабочие дни октября, не остановилось и на выходные. За 31 октября и 1 ноября его средний курс укрепился на 10 копеек в продаже (до 28,66 грн / доллар) и на 8 копеек в покупке (до 28,45 грн / доллар). Во вторник было уже соответственно 28,72 и 28,52, но со среды началось снижение. Дешевел доллар еще быстрее, чем дорожал, сначала на 10 копеек в день, потом еще на 26 копеек за два дня. В пятницу его можно было купить за 28,36 грн / доллар, а сдать за 28,09 грн / доллар. Расширение спрэда (разницы между курсами продажи и покупки) с 20 до 27 копеек говорило о том, что банки и обменники имеют достаточно валютного «кэша». И если будут покупать валюту у населения, то дешево. Желающих обменять наличные гривны на "зелень" и наоборот во вторник и среду стало заметно больше, но к пятнице их ряды поредели. Хотя покупать валюту надо, когда она дешевеет. Курс Нацбанка всю неделю был ближе к курсу продажи наличного доллара, а в четверг даже превысил его на 3 копейки — 28,51 грн / доллар. Но в пятницу гривна резко подешевела — сразу на 15 копеек, до 28,36 грн / доллар. На понедельник, 9 ноября, регулятор установил курс 28,14 грн / доллар, укрепив гривну сразу на 22 копейки.

Главные причины изменений

Эксперты назвали несколько факторов, повлиявших на курс гривны в первую неделю ноября: рост спроса на валюту на межбанке со стороны импортеров; вялая реакция регулятора, который позволил курса на межбанке вырасти до 28,47 грн / доллар. удешевлению доллара способствовал и Минфин, удачно разместив гривневые ОВГЗ на сумму почти 2 млрд грн. И только после того, как с рынка ушли крупные покупатели и курс пошел вниз, Нацбанк в течение двух дней выкупил около 60 млн долларов по цене 28,20 грн / доллар. Такие разнонаправленные тренды дезориентировали покупателей и позволили финансовым спекулянтам расшатать курс больше обычного. Масла в огонь подлила и заявление министра финансов Сергея Марченко о том, что МВФ может потребовать досрочного возврата кредитов. «В начале недели наблюдалось ситуативное преобладание спроса над предложением со стороны крупных импортеров, разогнало курс вверх. Когда они купили нужную сумму, спрос пошел вниз », — разъяснил Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов разделились. Так, Олег Пендзин прогнозирует с понедельника стабилизации курса на нынешних значениях на день-два. Затем гривна снова начнет дешеветь. «Регулятор продолжит постепенное плановое снижение курса до 29 грн / доллар с небольшими колебаниями», — говорит Олег Пендзин. Андрей Шевчишин видит два равновероятных варианта изменения курса до середины ноября: стабилизация на нынешнем уровне (для наличного доллара это 28,3-28,4 грн / доллар) или постепенное ослабление гривны к 28,5-28,6 грн / доллар. «В ноябре сохраняются риски для продолжения ослабления гривны. Это растущий дефицит торгового баланса, дефицит госбюджета и поддержка экономики за счет эмиссии гривны. Плюс рекордные уровни заболеваний COVID-19 могут обрушить деловую активность », — резюмировал Андрей Шевчишин. А вот Александр Охрименко говорит, что безналичная гривна на следующей неделе продолжит укрепляться, поскольку предложение валюты сейчас превышает спрос, а крупных покупателей на межбанке не предвидится. В результате наличная гривна тоже может ревальвировать до 28,20 грн / доллар в продаже и даже ниже. То есть откат более чем на 50 копеек.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему считают более надежным сохранять сейчас сбережения в валюте, а не в гривне. Потому что очень вероятные перспективы опускания курса в этом году в зону 29 грн / доллар и больше. Главная причина девальвации — нерезиденты продолжают выводить дивиденды и распродавать украинские ценные бумаги на фоне развития экономического кризиса, вызванного пандемией, и обвала на мировых финансовых рынках. «Только за октябрь нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд. Грн. Еще ОВГЗ на сумму около 77 млрд грн могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет трудно, учитывая слабость нашего экспорта », — разъяснил Андрей Шевчишин.

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