Чтобы понимать, куда должна двигаться государство, нужен аудит ее состояния.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время презентации Аудита экономики и векторов Национальной экономической стратегии Украины 2030. сообщается на официальной странице Верховной Рады в Facebook.

По словам Председателя парламента, одна из базовых вещей для достижения успеха — правильно поставленная задача, поэтому чтобы движение государства на этом пути был эффективным, нужно иметь понимание, какими ресурсами оперировать. «Для того, чтобы иметь это понимание, — как раз и нужен аудит экономики страны», — сказал Дмитрий Разумков

Как отметил Председатель Верховной Рады, проведение такого аудита было одной из составляющих предвыборной кампании и президента Украины, и парламентской партии «Слуга народа». По его словам, перезагрузка стратегического видения развития страны было запросу общества во время последних президентских и парламентских выборов.

Председатель парламента выразил благодарность представителям бизнеса за сотрудничество с органами власти в подготовке этого документа. Несмотря на то, что такой экономический аудит должен появиться еще в начале независимости нашего государства, Дмитрий Разумков отметил важность его появления сегодня. «Надеюсь, это будет не только документ ради документа, как очень часто это делалось, а направление, по которому мы будем строить счастливое будущее для Украины», — отметил он.

Кроме того, глава парламента подчеркнул, что Верховная Рада всегда готова участвовать и содействовать эффективному и успешному развитию всех конструктивных начинаний.