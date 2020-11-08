Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии подали судебный иск на результаты выборов в округе Марикопа, штат Аризона. Они утверждают, что там при подсчете голосов якобы были нарушения. Республиканцы ссылаются на наблюдателей и двух избирателей, которые утверждают, что проблема с машинами для голосования привела к отклонению части голосов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Сторонники президента Дональда Трампа хотят ручной проверки бюллетеней, которые избиратели подали лично. Они также просят суд запретить подтверждения результатов голосования до завершения проверки. Государственный секретарь штата Аризона Кэти Гоббс назвала иск республиканцев «тактической задержкой» и заявила, что представители штаба Дональда Трампа «хватаются за соломинку». Как сообщалось, 4 ноября кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он набрал 11 голосов избирателей. К слову, что лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Петр Порошенко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что о победе Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах говорить рано. Напомним, Джо Байден проводил утро со своей семьей в своем доме в штате Делавэр, когда увидел новость о том, что, по прогнозам, он стал победителем родной Пенсильвании и будет 46-м президентом США. Байден в своей речи сегодня вечером выступит с целью объединения страны. Джо Байден избран президентом США.

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