В столице Беларуси Минске, где после президентских выборам 9 августа проводятся акции протеста против избрания Александра Лукашенко, в воскресенье, 8 ноября, во время «Марша народовластие» силовики провели жесткие задержания участников акции. Соответствующие фото и видео публикует издание TUT.BY. Акция протеста началась около полудня, однако люди все еще продолжают подходить в центр белорусской столицы. Операторы сотовой связи по требованию властей ограничили скорость мобильного интернета. В центр Минска стянули дополнительные подразделения силовиков, подогнали автозаки.

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По подсчетам издания TUT.BY, на акции собрались несколько тысяч человек. После чего силовики начали проводить задержания, обвиняя манифестантов в участии в несанкционированном собрании. «Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для рассмотрения участием в несанкционированном массовом мероприятии», — сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы «внешнего вмешательства».

Напомним, 31 октября женщины и люди с инвалидностью в Минске провели массовую акцию протеста. Как сообщалось, в Беларуси задержанных журналистов отправили в изолятор, их будут судить.

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